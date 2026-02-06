Rapporto: Halo: Campaign Evolved puntando al lancio estivo

HQ

Sembra che Halo: Campaign Evolved atterrerà prima di quanto ci aspettassimo. Con la serie che festeggia il suo 25° anniversario il 15 novembre, molti fan si aspettavano che il nuovo remake della prima campagna di Halo arrivasse in quel momento. Tuttavia, sembra che potremmo averlo molto prima, dato che Halo Studios vuole rendere il più possibile del 2026 incentrato su Halo.

Secondo Tom Warren di The Verge, Halo: Campaign Evolved punta a uscire per l'estate 2026. Questo per evitare che sia troppo concentrato attorno a Fable, che dovrebbe uscire in autunno, e Gears of War: E-Day, che si svolge nella seconda metà dell'anno.

Sappiamo che Forza Horizon 6 uscirà il 19 maggio, cosa confermata, e Double Fine dovrebbe preparare Kiln per il lancio in aprile. Warren nota però che tutte queste date sono soggette a cambiamenti, poiché è questo il modo di sviluppare videogiochi al giorno d'oggi.

Il 2026 sembra ancora un anno importante per Xbox, e se riuscirà a far uscire tutti questi giochi, potrebbe anche cambiare la prospettiva generale sulla squadra verde. Con le vendite hardware in calo e i prezzi del Game Pass in aumento, però, Xbox ha davvero bisogno di una vittoria.