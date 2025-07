Rapporto: i preordini di Xbox ROG Ally saranno disponibili alla Gamescom

HQ

Sembra che Xbox ROG Ally e Ally X potrebbero essere in preordine il mese prossimo. Le console di gioco portatili sono state rivelate per la prima volta al Summer Game Fest, senza alcuna data di uscita oltre al loro arrivo nel periodo delle vacanze del 2025.

Ora, secondo Dealabs, sembra che potremmo sapere quando potremmo essere in grado di ricevere i nostri ordini per Xbox ROG Ally X e Ally. L'affidabile sito di leaker ha pubblicato che il 20 agosto è il giorno in cui i preordini saranno disponibili, che è anche il giorno in cui la Gamescom prenderà il via correttamente.

La Gamescom sembra un palcoscenico piuttosto grandioso per Xbox per svelare tali notizie e avrà una grande presenza allo show. È possibile che questo annuncio venga ufficializzato durante l'Opening Night Live della Gamescom di Geoff Keighley, che si terrà la sera del 19 agosto.

I presenti alla Gamescom potranno mettere alla prova ROG Ally e Ally X, quindi anche in questo caso non sarebbe troppo sorprendente se si potessero anche preordinare le console in quel momento. Ma, poiché si tratta di un rapporto, è meglio tenere a bada qualsiasi clamore fino a una rivelazione ufficiale se non vedi l'ora di questo lancio portatile.