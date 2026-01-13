Rapporto: La ricarica rapida è la principale causa di degrado della batteria

HQ

Alcuni consumatori continuano a rimandare l'acquisto di un'auto elettrica nuova di zecca, perché temono il degrado della batteria, il che significa che il pacco batteria possa perdere autonomia efficace nel tempo, o semplicemente rompersi con il passare degli anni e dei chilometri.

La società di ricerca canadese Geotab ha esaminato oltre 22.700 veicoli elettrici in 21 modelli, e ha rilevato che la principale causa del degrado sono le velocità di ricarica superiori alla media, ovvero oltre i 100 kilowatt, più comunemente nelle stazioni di servizio e nei depositi di ricarica, dove le velocità possono persino superare i 300 kilowatt.

Ora, anche se la ricarica rapida è la principale causa di degrado, il rapporto sottolinea anche che questo degrado è complessivamente minimo. Il rapporto rileva che un veicolo elettrico medio nel sondaggio subisce un degrado annuale dell'1,5%, mentre chi utilizza regolarmente la ricarica più veloce registra un degrado del 2,5%.

Va anche notato che questi tassi si applicano ai primi anni di vita di un pacco batterie, e questa curva si stabilizza col tempo.