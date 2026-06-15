Rapporto: Ninja Theory, Double Fine e Arkane potrebbero essere chiusi su Xbox

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Non è solo il team di South of Midnight di Compulsion Games a rischiare la chiusura. Nuovi rapporti di Bloomberg suggeriscono che anche Ninja Theory, Double Fine e Arkane rischiano di subire la stessa sorte. Questo nonostante alcuni di loro abbiano appena annunciato nuovi progetti di gioco.

Nella scorsa settimana circolano voci di tagli all'interno della divisione Xbox, con anche rapporti che suggeriscono che la divisione sia in considerazione per una spin-off come azienda separata, simile a GitHub. Diverse fonti affermano anche che le imminenti misure di taglio dei costi e i cambiamenti sono enormi e che nessuno è al sicuro.

Né Microsoft né nessuno dei team menzionati hanno commentato le notizie.