Rapporto: Nintendo realizzerà versioni migliorate dei giochi Switch per Switch 2

HQ

Anche se mancano ancora alcuni giorni al Nintendo Switch 2 Direct, dove probabilmente sentiremo tutto sull'hardware e sul software che verranno rilasciati con la console entro la fine dell'anno. Potremmo già avere un'idea di quali giochi potrebbero arrivare su Nintendo Switch 2, in particolare per quanto riguarda le ex esclusive Switch.

Come notato da GamingBolt, una nuova pagina web ufficiale di Nintendo che spiega il sistema di carte di gioco virtuale che verrà introdotto nell'aggiornamento di sistema del prossimo mese rivela anche qualcosa sui giochi per Nintendo Switch 2.

"I giochi esclusivi per Nintendo Switch 2 e i giochi per Nintendo Switch 2 Edition possono essere caricati solo su una console Nintendo Switch 2", osserva la pagina web. Ciò indica che mentre alcuni giochi saranno giocabili solo su Switch 2, ci saranno anche titoli resi giocabili sulla nuova console tramite una nuova edizione.

Ciò indica che i giochi per Nintendo Switch verranno aggiornati e probabilmente versioni migliorate per Nintendo Switch 2. Ha molto senso per Nintendo adottare questo approccio, in quanto consentirebbe alle persone frustrate dalle prestazioni dello Switch originale di vivere i suoi titoli più impegnativi sotto una nuova luce.