Rapporto: Sony non ha ancora dato il via libera Destiny 3 a causa di preoccupazioni sui costi

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Sony non è fan dei budget gonfianti e delle tempistiche di sviluppo gonfiate, dato che si dice che molti grandi studi sotto il marchio PlayStation sono ora sotto un controllo più approfondito da parte del proprietario della piattaforma. Questo include aziende come Bungie e Naughty Dog.

Questa notizia è stata scatenata per la prima volta dal giornalista Jason Schreier, che ha affermato che il motivo per cui Sony non aveva dato il via libera Destiny 3 era il costo (tramite TheGamer). A Schreier è stato poi chiesto perché Sony avesse un problema particolare con lo sviluppatore di Destiny, Bungie, e lui ha risposto che uno studio come Naughty Dog avrebbe avuto un controllo più attento, assicurandosi che costi e tempistiche di sviluppo non andassero troppo oltre.

Questo è stato tolto dal contesto, poiché alcuni hanno scambiato Schreier per dire che Sony aveva un problema solo con Naughty Dog. In seguito ha chiarito le sue dichiarazioni, affermando che il punto che voleva sottolineare è che Sony ora è sempre più preoccupata per i budget crescenti. Non è troppo sorprendente, ma spiega perché non abbiamo visto Destiny 3, e potremmo non vederlo mai se si crede al pessimismo intorno a Bungie.

Mentre i giocatori continuano a criticare la generazione PS5 per "non avere giochi", sembra che Sony non permetta più ai suoi studi di rilasciare un gioco per generazione, né di spendere mezzo miliardo per i loro ultimi capolavori. Dovremo vedere se queste preoccupazioni da parte di Sony avranno qualche conseguenza nei prossimi anni.