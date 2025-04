Rapporto: Valve ha guadagnato oltre 80 milioni di dollari da Counter-Strike 2 casi a marzo

HQ

Se hai mai avuto il dubbio che Valve guadagni una fortuna vendendo cosmetici in Counter-Strike, l'ultima informazione dovrebbe metterlo a tacere. Il sito di monitoraggio CS2 Cast Tracker ha rivelato i dati per marzo 2025, affermando che il mese scorso sono state aperte ben 34.587.161 casse (essenzialmente l'equivalente delle loot box) nel gioco durante il mese. Questo ha portato alcuni matematici di Reddit a fare i conti e ad equiparare questo a quello che sembra in termini di denaro generato per lo sviluppatore.

L'utente di Reddit Training_Natural_552 ha notato che il caso Revolution è stato aperto circa 4,7 milioni di volte, ed è stato seguito da Dreams and Nightmares a 4,4 milioni e Gallery a 3,7 milioni. Prendendo il valore di mercato di ciascuno dei casi che sono stati aperti il mese scorso, sono giunti all'ipotesi che Valve ha generato circa 82 milioni di dollari nel solo mese di marzo dai casi CS2.

Considerando che CS2 è solo uno dei pochi giochi molto popolari da Valve, puoi capire perché lo sviluppatore lancia un nuovo gioco solo una volta ogni tanto.