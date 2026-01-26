Rayman 30th Anniversary Edition classificato in Australia

Durante il fine settimana, abbiamo sentito voci che un nuovo gioco di Rayman sarebbe in arrivo. Considerando che Ubisoft ha praticamente premuto il pulsante di reset su tutta l'azienda la scorsa settimana, questo è stato comunque una sorpresa. Tuttavia, ora abbiamo ulteriori prove che una mascotte classica sta per ottenere il suo grande ritorno.

Come notato da Gematsu, Rayman 30th Anniversary Edition è comparso nella commissione di classificazione australiana. Attualmente, lo sviluppatore e l'editore sono indicati come Atari, con U&I Entertainment come candidato per la classificazione. U&I Entertainment è l'azienda che in passato ci ha portato in passato versioni fisiche sia di giochi Ubisoft che Atari, come The Rogue Prince of Persia.

Tom Henderson di Insider Gaming ha detto che il prossimo gioco di Rayman arriverà prima del previsto, con un remake di Rayman Legends in lavorazione. È probabile che il nuovo gioco a cui si riferiva sia questa rivisitazione per il trentesimo anniversario dell'originale, ma almeno i fan di Rayman avranno presto qualcosa.