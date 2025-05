Re Carlo guida la parata per l'80° anniversario della Giornata della Vittoria in Europa

HQ

Le ultime notizie sul Regno Unito . Lunedì, re Carlo, insieme ai reali e al primo ministro Keir Starmer, ha presieduto una grande parata militare a Londra per aprire quattro giorni di eventi che segnano l'80° anniversario della Giornata della Vittoria in Europa.

Oltre 1.300 membri delle forze armate hanno marciato dal Parlamento a Buckingham Palace, insieme alle forze ucraine per sottolineare il continuo sostegno della Gran Bretagna a Kiev. Un sorvolo storico e un incontro per il tè per i veterani all'interno del palazzo completano le cerimonie della giornata.