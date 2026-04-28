Re Carlo III si aspettava di cercare di migliorare le relazioni tra Regno Unito e Stati Uniti nel suo discorso al Congresso

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Poiché il rapporto speciale tra Regno Unito e Stati Uniti sembra in pericolo a causa delle tensioni causate dal desiderio degli Stati Uniti che il Regno Unito fosse più coinvolto nella guerra con l'Iran, il re Carlo III cerca di fare il diplomatico e di riconciliare i rapporti con la Casa Bianca. La sua visita ufficiale - la prima del suo genere dai tempi della Regina Elisabetta II in America nel 2007 - è iniziata ieri, e in seguito dovrebbe tenere un discorso ufficiale al Congresso degli Stati Uniti.

Secondo la BBC, ci si aspetta che il re Carlo dica che "più e più volte, i nostri due paesi hanno sempre trovato modi per unirsi." Si prevede inoltre che esprima le sue simpatie al presidente Trump dopo l'attacco durante la cena dei corrispondenti del fine settimana.

Il discorso del re Carlo è stato scritto su consiglio del governo e dovrebbe durare circa 20 minuti. È solo una parte della visita ufficiale complessiva, che si prevede aiuterà a riunire Regno Unito e Stati Uniti, grazie all'apprezzamento del presidente Trump per la Famiglia Reale britannica.

Più avanti nella settimana, Carlo e la regina Camilla visiteranno New York, prima di salutare i Trump in Virginia, dove il re Carlo si recherà in un parco nazionale per ascoltare un progetto di conservazione. Successivamente, il re Carlo visiterà le Bermuda mentre effettuerà le sue prime visite reali nei territori britannici d'oltremare.