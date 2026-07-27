Reacher si ritrova coinvolto in un'altra cospirazione nella quarta stagione della serie TV di Prime Video

In vista della prima della quarta stagione, Amazon ha deciso di impegnarsi nel futuro della serie.

A quanto pare è la migliore stagione della serie finora.

Alan Ritchson anticipa il ritorno della "migliore stagione di sempre" con il ritorno di Reacher

14 Giugno 2025 alle 21:00 NEWS. Scritto da Marcus Persson

La stagione 4 è in arrivo e sta confezionando Gone Tomorrow come materiale di partenza esplosivo.