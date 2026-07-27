Reacher si ritrova coinvolto in un'altra cospirazione nella quarta stagione della serie TV di Prime Video
Il prossimo lotto di episodi arriverà sulla piattaforma di streaming a partire dal 12 agosto.
Mancano circa due settimane al ritorno della popolare versione di Prime Video delle storie di Jack Reacher, dato che la serie Reacher tornerà per la sua quarta stagione già dal 12 agosto. Vedendo Alan Ritchson tornare come il 'montagna d'uomini', questo prossimo episodio tornerà ai vecchi trucchi, cioè vedere Reacher finire nei guai quando assiste a un crimine bizzarro, e alla fine superare le difficoltà per portare i responsabili davanti alla giustizia.
La premessa di questa prossima stagione sembra riguardare Reacher il tentativo di portare giustizia a una donna che incontra in metropolitana. Questo porta a una grande cospirazione che include giornalisti, funzionari governativi, polizia locale, FBI e altri che si sono coinvolti, tutti i quali sembrano volere Reacher o morti o dietro le sbarre.
Qui sotto potete vedere un trailer della prossima stagione televisiva. Vale anche la pena notare che arriverà il 12 agosto con un episodio di anteprima a più episodi, prima di offrire episodi settimanali fino al 16 settembre, quando la stagione si concluderà e lo spin-off di Neagley inizierà a trasmettere i suoi episodi.
Allo stesso modo, durante il San Diego Comic-Con nel fine settimana, Ritchson è salito sul palco per annunciare che la prossima quinta stagione di Reacher sarà basata sul ventesimo romanzo di Lee Child della serie, intitolato "Make Me".