Real Madrid e Bayern non riescono a rimontare, eliminate dalla Champions League

Non c'è stata una notte magica al Bernabéu. Nemmeno un accenno di rimonta da parte del Real Madrid, con una squadra che ha mostrato le carenze che si è portata dietro finora per tutto l'anno, sia in attacco che in difesa. Hanno attaccato di più, ma non sono riusciti a creare occasioni significative. Avevano bisogno di segnare tre gol, ma hanno fatto solo tre tiri in porta (l'Arsenal ne ha fatti sei).

L'unico gol della squadra di Carlo Ancelotti (i cui giorni alla guida del club potrebbero essere agli sgoccioli) è stato un errore del portiere dell'Arsenal David Raya che Vinícius ha usato per resettare la partita, due minuti dopo il gol di Bukayo Saka. Martinelli ha messo l'ultimo chiodo nella bara in contropiede, 1 contro 1 contro Courtois, che all'inizio del match aveva parato un rigore. Alla fine, 5-1 complessivo.

Era il tipo di partita che ti aspetteresti dal Real Madrid al Bernabéu se fosse stato 0-0, ma lo svantaggio di tre gol dell'andata non è stato sufficiente per spingerli a un livello che non hanno mostrato per tutto l'anno. Nel frattempo, a Milano, il Bayern Monaco si avvicina alla rimonta con un 2-2, ma alla fine basta la leva dell'andata, con l'Inter che vince complessivamente per 4-3.

L'Arsenal affronterà il PSG e l'Inter affronterà il Barcellona in semifinale il 29-30 aprile.