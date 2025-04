Voci pazzesche dicono che Jurgen Klopp potrebbe finire per sostituire Carlo Ancelotti come allenatore del Real Madrid

HQ

Jurgen Klopp è venerato a Liverpool. Il suo decennio con i Reds non solo è stato di successo, vincendo una Champions League nel 2019, raggiungendo due finali e vincendo il primo titolo di Premier League, ma l'allenatore è stato elogiato per la sua professionalità e carisma. Tuttavia, ha deciso di dimettersi l'anno scorso, affermando che si sarebbe ritirato dalle funzioni di allenatore, assumendo un ruolo meno impegnativo come Head of Global Football presso Red Bull a partire da gennaio 2025.

Tuttavia, cosa succederebbe se ricevesse una chiamata da Florentino Pérez? Le voci dicono che Carlo Ancelotti non terminerà il suo contratto con il Real Madrid il prossimo anno, a causa degli scarsi risultati di questa stagione in Liga e Champions League, e sarà sostituito la prossima stagione. Il candidato di cui si vociferava di più è sempre stato Xabi Alonso del Bayer Leverkusen, anche se ora appare un altro candidato, anche se solo come una - improbabile - voce, proveniente dal quotidiano spagnolo Sport.

Secondo questo punto vendita, persone vicine a Pérez (presidente del Real Madrid) gli stanno consigliando che l'allenatore tedesco è la scelta migliore per sistemare la squadra. Temono che Alonso, nonostante il suo passato da "merengue " e la sua sorprendente stagione l'anno scorso vincendo la Bundesliga, la Coppa di Germania e l'essere finalista in Europa League, sia stato molto più irregolare in questa stagione e manchi dell'esperienza per gestire uno spogliatoio con artisti del calibro di Mbappé, Vinícius, Rodrygo e Bellingham, che non si sono davvero connessi quest'anno.

"Klopp sarebbe un acquisto di grande impatto, con molto più spazio di manovra e forse in grado di gestire meglio la pressione di un club che vuole solo vincere ad ogni costo", dice il giornale. C'è del vero in questa voce, o è un'invenzione del giornale di parte del Barça per scuotere l'opinione pubblica ore prima del tentativo di rimonta del Madrid al Bernabéu?