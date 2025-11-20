Reanimal arriverà su PC e console a febbraio 2026

HQ

Prima dell'evento Xbox Partner Preview, è stato confermato che Tarsier Studios sarebbero stati presenti per mostrare un altro sguardo a Reanimal. Lo sviluppatore horror, noto soprattutto per aver realizzato Little Nightmares 1 e 2, si è presentato e ha condiviso alcune notizie interessanti sul gioco, tra cui un trailer fresco che anticipava ulteriormente cosa aspettarsi da questo progetto tanto atteso.

Altre novità includono la rivelazione della data di uscita, fissata per il 13 febbraio 2026. Sì, venerdì 13 per una partita inquietante, non poteva esserci giorno più adatto. Quindi, anche se mancano solo pochi mesi, potresti già non vedere l'ora di entrare nell'azione, e se ti sembra il tuo nome, l'ultima buona notizia riguarda la demo del gioco, appena resa disponibile ai fan su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Quindi l'unica domanda naturale da porsi è: cosa ci fai ancora qui? Vai su Steam, il PlayStation Store o il Microsoft Store e prova subito una parte di Reanimal.