Recensiamo e ricapitoliamo la Gamescom sull'ultimo episodio di The Gamereactor Show

La Gamescom è passata e non c'è più. L'annuale convention tedesca dei videogiochi è di nuovo nei libri e, mentre stiamo ancora lavorando alla nostra copertura dell'evento, Alex ed io ci siamo presi un po' di tempo per sederci e recensire il festival di quest'anno.

Sì, nell'ultimo episodio di The Gamereactor Show, guardiamo indietro alla convention del 2025 per discutere del nostro tempo girovagando per i padiglioni della Koelnmesse, il tutto mentre mettiamo in luce una manciata di titoli che più hanno attirato la nostra attenzione. Scegliamo le nostre stelle sullo showfloor e anche Opening Night Live, con alcuni crossover qua e là.

Per guardare il 64° episodio di The Gamereactor Show, assicurati di guardare qui sotto o invece visita il tuo fornitore di podcast preferito, che si tratti di Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.