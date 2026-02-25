Record di 129 giornalisti uccisi nel 2025 | Rapporto

HQ

Un record di 129 giornalisti e operatori dei media sono stati uccisi nel 2025, con due terzi attribuiti a Israele, secondo il Committee to Protect Journalists (CPJ). Questo segna il secondo anno consecutivo in cui gli omicidi dalla stampa raggiungono un livello record, ha dichiarato il gruppo nel suo rapporto annuale.

L'organo di controllo ha dichiarato che il fuoco israeliano ha ucciso 86 giornalisti, per lo più palestinesi a Gaza, e ha classificato 47 delle morti globali come uccisioni deliberate. L'esercito israeliano non ha commentato immediatamente, ma ha già dichiarato di prendere di mira i combattenti e che operare in zone di guerra comporta dei rischi.

Almeno 104 delle 129 morti erano collegate a conflitti. Oltre a Gaza e Yemen, i paesi più letali includevano Sudan, Messico e Ucraina, sottolineando quello che il gruppo ha definito un ambiente sempre più pericoloso per la stampa a livello mondiale...