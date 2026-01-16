Red Bull fa l'impensabile e presenta la sua F1 2026 con una livrea fresca

HQ

Mentre Formula 1 i fan si entusiasmano all'inizio del nuovo anno perché significa che presto le varie squadre mostreranno le loro auto per la prossima stagione, Red Bull i tifosi non hanno avuto molto di cui entusiasmarsi. Questo perché per molto tempo, Red Bull auto sono apparse praticamente uguali anno dopo anno, ma dato che la stagione 2026 sarà la prima da molto tempo in cui il team si allontanerà da Honda come partner motore e lavorerà ancora una volta con Ford, c'era speranza che qualcosa di unico potesse essere in arrivo.

Ed è proprio questo che abbiamo visto nelle prime ore del mattino, quando il RB22 è stato rivelato al mondo a Detroit, Michigan, la patria di Ford. L'auto del 2026 per Red Bull ha una livrea che ricorda in parte l'epoca terminata con il RB11 nel 2015, poiché scambia la caratteristica carrozzeria blu opaco molto scuro con accenti principalmente gialli e rossi Red Bull per un blu più metallico con i loghi Red Bull arricchiti da bordi bianchi.

Rimane indubbiamente un'auto Red Bull, ma per chi segue Formula 1 sembra davvero un cambiamento di aspetto piuttosto significativo, una mossa che si spera significhi qualcosa di simile per le altre squadre dello sport quando presenteranno le loro auto nelle prossime settimane, offrendo una stagione interessante che vedrà anche diversi cambiamenti regolamentari.

Quali sono le tue impressioni sull'auto RB22 che sarà guidata da Max Verstappen e Isack Hadjar?

