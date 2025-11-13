Red Dead Redemption verrà lanciato su PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 e Netflix a dicembre

HQ

Come Jonas ha accennato oggi quando ha scritto che Red Dead Redemption è classificato per età per PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 e altro, molti si aspettavano Red Dead Redemption 2 per il lancio sulle nuove console. Ora ho buone e cattive notizie.

La cattiva notizia è che Red Dead Redemption 2 non verrà sicuramente aggiornato per le nuove piattaforme quest'anno. La buona notizia è che Red Dead Redemption e il suo spin-off Undead Nightmare verranno lanciati su PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, Android, iOS e Netflix già il 2 dicembre.

Questa "nuova versione" suona abbastanza simile alla versione PC uscita lo scorso anno, poiché Rockstar afferma che non vediamo l'ora di giocare ai fantastici giochi in "esperienza a 60 fotogrammi al secondo, qualità dell'immagine migliorata, supporto HDR e risoluzioni fino a 4K" su PS5 e Xbox Series. Chi gioca su Nintendo Switch 2 può anche aspettarsi i controlli del mouse e il DLSS.

Poi è bello sapere che quelli di noi che hanno già giocato sulle vecchie console riceveranno questa versione gratuitamente e continueranno anche da dove avevamo lasciato. Ci sono anche buone notizie per alcuni di coloro che non lo possiedono già, perché Red Dead Redemption verrà lanciato direttamente su PlayStation Plus Extra il 2 dicembre.

Puoi avere un assaggio di ciò che ti aspetta in questo "nuovo" Red Dead Redemption nel trailer qui sotto. Ti sembra un bel aggiornamento?