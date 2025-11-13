Red Dead Redemption per PS5, Xbox Series X e Switch 2 è stato ufficialmente classificato per età

HQ

Ci sono state voci secondo cui Red Dead Redemption 2 sarebbe arrivato in una versione aggiornata sia per PlayStation 5 che per Xbox Series S/X, oltre a una versione per Switch 2. Di recente, a maggio, le nostre fonti sono state in grado di verificarlo, ma è stato sei mesi fa e da allora non è successo nulla di concreto (a parte altre voci).

E... Oggi non succede ancora nulla. Ma ora abbiamo ricevuto la prima indicazione molto precisa che Rockstar sta davvero ancora pensando alla sua amata serie. L'organizzazione americana che valuta i giochi, ESRB, ha appena esaminato Red Dead Redemption per PlayStation 5, Xbox Series S/X e Switch 2. Il primo gioco, cioè, non il secondo.

È stato rilasciato per PC solo lo scorso anno e includeva una grafica notevolmente aggiornata e il supporto per risoluzioni più elevate, il che probabilmente dà una chiara indicazione di ciò che possiamo aspettarci. Presumibilmente, una grafica migliore e il fatto che l'originale abbia 15 anni (molti se lo sono perso) saranno sufficienti per far volare via milioni di copie.

Tuttavia, questo ci fa chiedere perché Rockstar continui a trattare Red Dead Redemption 2 in modo così squallido con un supporto online limitato e una totale mancanza di contenuti extra, oltre a nessuna versione aggiornata per l'hardware della console moderna. Se mai arriverà, sarà nelle fasi finali di PlayStation 5 e Xbox Series S/X, che dovrebbero ricevere i rispettivi sostituti entro due o tre anni al massimo.

Ma ora che sappiamo che le avventure di John Marston riceveranno una nuova versione, coglierete l'occasione per provare Red Dead Redemption per la prima volta, o forse giocherete di nuovo ora che sta arrivando in una forma aggiornata?