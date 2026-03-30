Reddit richiederà ad alcuni account di verificare che siano gestiti da un umano

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L'IA è qui, e già internet è invasa da ogni tipo di contenuto generato dall'IA. Reddit richiederà agli account che mostrano "comportamenti automatizzati o comunque sospetti" di verificare che un umano li gestisce. Questa nuova politica è stata dichiarata dal CEO di Reddit Steve Huffman in un post su Reddit e riportata da Ars Technica. L'idea è che le persone che gestiscono Reddit "vogliano assicurarsi che, quando sei su Reddit, tu sappia quando stai parlando con una persona e quando no".

Va detto che la verifica umana avverrà solo se Reddit sospetta che un account sia un bot. Questo è "raro" e non si applica alla "maggior parte degli utenti". Se l'account non può dimostrare che è umano, "potrebbe essere limitato".

Reddit controllerà se un account è gestito da un umano usando strumenti di terze parti. È chiaro che queste misure non riveleranno la vera identità degli utenti, il nome utente di Reddit o l'attività di Reddit. Questi metodi attualmente esplorati sono le passkey, che possono aiutare a determinare che "probabilmente un essere umano ha fatto qualcosa". Reddit sta anche valutando servizi biometrici di terze parti, come World ID, che utilizza la tecnologia di scansione dell'iride. E se non altro, l'ultima risorsa potrebbe essere i servizi di identità governativa di terze parti, già in uso in alcune aree geografiche, come il Regno Unito.

Ma c'è di più. Gli account che utilizzano bot in modi consentiti riceveranno un'etichetta di app. Reddit ha pubblicato informazioni su come gli sviluppatori possono far etichettare le loro app.

Il processo di verifica è chiaramente necessario, dato che Reddit già rimuove in media 100.000 account al giorno che "usano bot loschi e postano spam". Reddit prevede anche di facilitare la segnalazione agli utenti di account che ritengono siano bot.

Reddit non ha confermato quanto dei contenuti sul suo sito sia generato dall'IA.