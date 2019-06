Redeemer: Enhanced Edition arriva a luglio

Buka Entertainment e Ravenscourt hanno annunciato la nuova data d'uscita dell'action-brawler, Redeemer: Enhanced Edition. Il gioco sarà disponibile il 12 luglio per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, in edizione fisica e digitale.

"Gioca nei panni di Vasily, ex operatore d'élite per il più grande produttore di armi cibernetiche al mondo, scappato in un monastero isolato quando l'azienda ha deciso di trasformarlo in uno dei suoi soldati cyborg. Per 20 anni ha cercato di trovare pace e armonia tra gli altri monaci fino a quando l'azienda di armi l'ha trovato e ora si sta avvicinando alla posizione di Vasily."

Cosa ne pensi di questo titolo?