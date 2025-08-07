RedOctane Games è un nuovo sviluppatore di giochi ritmici che lavora su qualcosa che non è Guitar Hero ma che sicuramente suona come tale

HQ

La scena dei giochi ritmici è stata piuttosto tranquilla per anni, in gran parte poiché i giocatori si sono allontanati dal possesso e dall'utilizzo di periferiche fisiche che portano questi titoli a un livello superiore. Sono passati anni da quando è arrivato un nuovo Guitar Hero o Rock Band, e siamo alla disperata ricerca di altro, che è ciò che rende la fondazione di RedOctane Games ancora più eccitante.

Questo è uno sviluppatore composto da diversi veterani dei giochi ritmici del franchise Guitar Hero. Lo studio è guidato dall'Neversoft ex direttore di produzione Simon Ebejer, mentre è supportato da Charles e Kai Huang, due dei fondatori originali diGuitar Hero. Altrimenti, possiamo aspettarci un crogiolo di sviluppatori che include "eccezionali sviluppatori, creatori e leader della comunità di nuova generazione della scena globale dei giochi ritmici", il tutto mentre lo studio adotta anche un approccio di sviluppo costruito dalla comunità.

Per quanto riguarda il gioco che RedOctane sta realizzando, non abbiamo ancora nulla di concreto su cui procedere. In un post sul blog di accompagnamento, ci viene detto: "Questo gioco non sarà Guitar Hero, DJ Hero, Guitar Freaks o Rockband. Questo è qualcosa di nuovo. Un gioco ritmico costruito con amore, da persone che si preoccupano, con la comunità al centro in questo mondo moderno in rapida evoluzione in cui viviamo. Crediamo fermamente che l'esperto qui sia la comunità e una nuova generazione di talenti dello sviluppo, le persone che hanno tenuto le luci accese in questi ultimi anni".

Riusciremo a conoscere questo progetto già entro la fine dell'anno, poiché è appena entrato in produzione. Non è chiaro se sarà supportato da una serie fisica di periferiche, ma se questo è il caso, questo team è supportato da molti nomi che hanno esperienza nella realizzazione di tali prodotti in passato per Guitar Hero e così via.