Regista palestinese premio Oscar aggredito e arrestato in Cisgiordania

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Il regista palestinese Hamdan Ballal, co-creatore del documentario premio Oscar No Other Land, è stato attaccato da coloni israeliani armati a Susya, un villaggio nella regione di Masafer Yatta.

Testimoni hanno riferito che coloni mascherati hanno vandalizzato la sua casa, distrutto il suo veicolo e aggredito fisicamente prima dell'arrivo dei soldati israeliani. Invece di intervenire contro gli aggressori, i militari hanno arrestato Ballal e un altro uomo.

L'attacco arriva in mezzo all'aumento della violenza dei coloni e al crescente riconoscimento globale delle narrazioni palestinesi. Per ora, resta da vedere come la comunità internazionale risponderà a quest'ultima escalation.