Regno Unito e Francia raggiungono un nuovo accordo sul sostegno alla migrazione e all'Ucraina

Le ultime notizie sul Regno Unito e la Francia . Giovedì, il primo ministro britannico Keir Starmer e il presidente francese Emmanuel Macron hanno concluso i loro incontri di Stato a Londra con un nuovo accordo sui controlli migratori e sulla pianificazione dell'Ucraina per il dopoguerra.

"Sono lieto di annunciare oggi il nostro accordo su un innovativo progetto pilota di rimpatrio. Per la prima volta, i migranti che arrivano su piccole imbarcazioni saranno trattenuti e riportati in Francia in breve tempo. Questo mostrerà ad altri che cercano di fare lo stesso viaggio che sarà vano".

"Sostenere l'Ucraina non è solo la cosa giusta da fare, è essenziale per garantire la sicurezza in patria. In qualità di partner stretti e alleati della NATO, il Regno Unito e la Francia hanno una profonda storia di collaborazione nel settore della difesa e gli accordi di oggi portano la nostra partnership al livello successivo".