Regno Unito e Germania firmano un accordo di artiglieria da 70 milioni di dollari dopo le "lezioni di guerra in Ucraina"

HQ

Il Regno Unito ha firmato un accordo di £52 milioni (70 milioni di dollari) con la Germania per acquisire un nuovo sistema di artiglieria mobile in grado di sparare in movimento e colpire bersagli fino a 70 km di distanza.

Secondo l'accordo, l'esercito britannico riceverà una versione preliminare dell'RCH 155 di fabbricazione tedesca, mentre due piattaforme aggiuntive saranno consegnate alla Germania per i test congiunti. L'accordo rientra nel patto di difesa di Trinity House firmato nel 2024 per approfondire la cooperazione militare tra Regno Unito e Germania.

L'RCH 155 è progettato per sostituire l'artiglieria britannica più vecchia e migliorare la mobilità, permettendo alle unità di sparare rapidamente e spostarsi prima del contrattacco nemico. I funzionari britannici hanno affermato che il sistema riflette le lezioni di campo di battaglia provenienti dall'Ucraina, dove velocità e mobilità si sono rivelate fondamentali. I due paesi condivideranno dati di test e strutture per accelerare lo sviluppo e ridurre i costi.

Ministro britannico per la prontezza e l'industria della difesa:

"L'esercito britannico avrà presto nuova artiglieria in grado di sparare in movimento. Questo si basa sulle lezioni dell'Ucraina, permettendo al nostro esercito di colpire obiettivi a 70 km di distanza e allontanarsi rapidamente dal fuoco di risposta per poter sparare di nuovo. La guerra in Ucraina ha dimostrato l'importanza di poter sparare rapidamente e muoversi, e sono proprio queste lezioni che stanno informando le nostre decisioni di approvvigionamento e ci aiutano a portare a termine la Revisione della Difesa Strategica."