Regno Unito e Germania firmano un accordo di artiglieria da 70 milioni di dollari dopo le "lezioni di guerra in Ucraina"
L'esercito britannico testerà il sistema mobile RCH 155 con la Germania.
Il Regno Unito ha firmato un accordo di £52 milioni (70 milioni di dollari) con la Germania per acquisire un nuovo sistema di artiglieria mobile in grado di sparare in movimento e colpire bersagli fino a 70 km di distanza.
Secondo l'accordo, l'esercito britannico riceverà una versione preliminare dell'RCH 155 di fabbricazione tedesca, mentre due piattaforme aggiuntive saranno consegnate alla Germania per i test congiunti. L'accordo rientra nel patto di difesa di Trinity House firmato nel 2024 per approfondire la cooperazione militare tra Regno Unito e Germania.
L'RCH 155 è progettato per sostituire l'artiglieria britannica più vecchia e migliorare la mobilità, permettendo alle unità di sparare rapidamente e spostarsi prima del contrattacco nemico. I funzionari britannici hanno affermato che il sistema riflette le lezioni di campo di battaglia provenienti dall'Ucraina, dove velocità e mobilità si sono rivelate fondamentali. I due paesi condivideranno dati di test e strutture per accelerare lo sviluppo e ridurre i costi.
Ministro britannico per la prontezza e l'industria della difesa:
"L'esercito britannico avrà presto nuova artiglieria in grado di sparare in movimento. Questo si basa sulle lezioni dell'Ucraina, permettendo al nostro esercito di colpire obiettivi a 70 km di distanza e allontanarsi rapidamente dal fuoco di risposta per poter sparare di nuovo. La guerra in Ucraina ha dimostrato l'importanza di poter sparare rapidamente e muoversi, e sono proprio queste lezioni che stanno informando le nostre decisioni di approvvigionamento e ci aiutano a portare a termine la Revisione della Difesa Strategica."