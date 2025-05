Regno Unito e Norvegia firmano una partnership per promuovere l'energia pulita del Mare del Nord L'accordo mira a creare posti di lavoro e ad accelerare i progetti di energia verde in entrambe le nazioni.

Ora sappiamo che il Regno Unito e la Norvegia hanno firmato una Green Industrial Partnership per promuovere lo sviluppo dell'energia pulita nel Mare del Nord, concentrandosi sull'eolico offshore, sull'idrogeno verde e sullo stoccaggio del carbonio. Si prevede che l'accordo sbloccherà miliardi di investimenti, sosterrà migliaia di nuovi posti di lavoro e rafforzerà la sicurezza energetica, mentre entrambe le nazioni cercano di diventare leader nella transizione energetica globale. Se vuoi saperne di più, puoi leggere il comunicato stampa ufficiale qui. Keir Starmer e Gahr Støre // Shutterstock