Regno Unito e Turchia firmano un accordo multimiliardario sulla difesa aerea

HQ

Regno Unito e Turchia hanno firmato un accordo di difesa da miliardi di sterline per ampliare l'addestramento e il supporto nell'ambito del loro accordo Eurofighter Typhoon.

Il contratto si basa su un accordo da 8 miliardi di sterline raggiunto lo scorso anno e prevede la formazione di piloti e equipaggi di terra turchi nel Regno Unito mentre Ankara si prepara a pilotare i jet.

L'accordo è stato firmato a Londra dal Segretario alla Difesa britannico John Healey e dal Ministro della Difesa turco Yaşar Güler.

Importanti aziende della difesa, tra cui BAE Systems, Leonardo e Rolls-Royce, contribuiranno con equipaggiamenti e supporto alla formazione.

Londra ha dichiarato che l'accordo segna la prossima fase dell'integrazione della Turchia nel programma Eurofighter, rafforzando le capacità aeree della NATO sul suo fianco orientale.