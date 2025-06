Regno Unito, Francia e Germania esortano alla moderazione dopo gli attacchi israeliani contro l'Iran

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . A seguito dei recenti attacchi israeliani in luoghi sensibili in Iran, i leader di Regno Unito, Francia e Germania hanno lanciato un appello congiunto per una de-escalation nella regione, ha detto l'ufficio del primo ministro britannico Keir Starmer.

"I leader hanno discusso le gravi preoccupazioni di lunga data sul programma nucleare iraniano e hanno invitato tutte le parti ad astenersi da un'ulteriore escalation che potrebbe destabilizzare ulteriormente la regione", ha detto l'ufficio del primo ministro britannico Keir Starmer in una nota.

In questa telefonata coordinata, il primo ministro Keir Starmer, il presidente Emmanuel Macron e il cancelliere Friedrich Merz hanno espresso profonda preoccupazione per le ambizioni nucleari dell'Iran e hanno esortato tutte le parti a evitare ulteriori provocazioni. Come sempre, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.