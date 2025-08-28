Gamereactor

Regno Unito, Francia e Germania si muovono per rilanciare le sanzioni dell'ONU contro l'Iran

I ministri degli Esteri affermano che l'Iran non ha rispettato i suoi obblighi nucleari.

Le ultime notizie sull'Iran. Giovedì, i ministri europei hanno informato Washington che attiveranno il meccanismo di sanzioni "snapback" delle Nazioni Unite contro l'Iran dopo che Teheran non è riuscita ad affrontare le preoccupazioni sul suo programma nucleare.

La decisione arriva dopo mesi di colloqui in stallo e ripetuti avvertimenti da parte di Regno Unito, Francia e Germania, insieme al capo della politica estera dell'UE. Una volta attivata, la misura ripristina le sanzioni internazionali precedentemente revocate nell'ambito dell'accordo nucleare del 2015.

I funzionari iraniani hanno già minacciato ritorsioni, sollevando la possibilità di sospendere la cooperazione con gli ispettori nucleari e di abbandonare gli impegni di non proliferazione, quindi resta da vedere come l'Iran risponderà all'inizio del conto alla rovescia per le sanzioni.

Teheran - 9 settembre 2019, Museo Militare, Missili Offensivi delle Forze Armate della Repubblica Islamica dell'Iran // Shutterstock

