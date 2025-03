Regno Unito, Francia e Germania spingono per il cessate il fuoco a Gaza Esortano Israele a consentire gli aiuti.

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . Il Regno Unito, la Francia e la Germania hanno chiesto un cessate il fuoco immediato a Gaza, sottolineando la necessità per Israele di ripristinare l'accesso umanitario. Esprimendo profonda preoccupazione per l'aumento del numero di civili e il peggioramento della crisi umanitaria, il trio europeo ha insistito sulla ripresa urgente delle evacuazioni di acqua, elettricità e cure mediche, citando il diritto umanitario internazionale. Hanno anche ribadito che una soluzione militare non può risolvere il conflitto israelo-palestinese e hanno esortato Hamas a rilasciare gli ostaggi israeliani. La loro dichiarazione segue il crescente allarme per un attacco che ha colpito una struttura delle Nazioni Unite, spingendo le richieste di un'indagine. I palestinesi ricevono acqua potabile gratuita dal pozzo della moschea di Al-Shafi'i durante il mese sacro del Ramadan, a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, il 17 marzo 2025 // Shutterstock