Rematch crossplay ritardato all'ultimo minuto a causa di "grave problema di matchmaking"

Mentre molti giocatori continuano a divertirsi con Rematch di Sloclap sulle proprie piattaforme, per mantenere la community varia e viva, molte persone vogliono vedere l'arrivo del crossplay nel gioco del football. È qualcosa su cui lo sviluppatore ha lavorato sin dal lancio e abbiamo pensato che questa settimana avremmo finalmente avuto la possibilità di giocare con gli amici su altre piattaforme.

Purtroppo, non è stato così, poiché Sloclap ha annunciato tramite i social media di Rematch che all'ultimo momento è stato riscontrato un grosso problema con il crossplay, che ha costretto a ritardare l'aggiornamento fino a nuovo avviso.

"Durante i nostri test finali di oggi, abbiamo riscontrato un grosso problema di matchmaking legato al Crossplay. Dal momento che il Crossplay è il cuore della Patch 3, abbiamo deciso di ritardare il rilascio mentre lo risolviamo", si legge nel post. "Sappiamo che questo è deludente e siamo davvero dispiaciuti per i ripetuti ritardi. Grazie per la pazienza e il supporto. Condivideremo un nuovo aggiornamento non appena avremo ulteriori notizie".

Il crossplay doveva arrivare insieme alla patch 3 il 3 settembre, quella data provvisoria è stata poi posticipata di un giorno e ora non siamo sicuri di quando la vedremo. I commenti sotto il post su Twitter/X sono piuttosto duri, con uno che dice che è il "più grande fumble di tutti i tempi" e tutti dovrebbero ricevere un rimborso. Probabilmente vale la pena ricordare che il crossplay arriverà, solo in un po' più di tempo di quanto sperassimo.