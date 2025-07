Rematch gli sviluppatori confermano che il crossplay arriverà entro settembre "al più tardi"

HQ

Il nuovo gioco di calcio Rematch dello sviluppatore di Sifu Sloclap ha dimostrato di essere molto popolare nelle settimane successive al suo lancio. Tuttavia, man mano che più giocatori si sono uniti all'azione, è diventato chiaro che sono necessarie alcune funzionalità per rendere Rematch intero. Anche Sloclap lo ha notato, e queste caratteristiche non sono lontane.

Come spiegato in un nuovo post di Sloclap, questa settimana arriverà una patch che consentirà una versione base della rimappatura dell'input del gamepad, opzioni per daltonici e correzioni di bug. Inoltre, per quanto riguarda cose più grandi come il crossplay e la segnalazione dei giocatori, non sono lontani e arriveranno entro settembre e al più tardi con l'arrivo della Stagione 1.

Anche le code classificate 3v3 e 4v4 sono affrontate in questo post. Non arriveranno immediatamente, ma Sloclap ha notato la loro domanda e prevede di aggiungere una nuova coda di matchmaking in un paio di mesi. Altre notizie arriveranno presto.

Il crossplay sembra essere la richiesta più grande nelle liste dei desideri di molti giocatori in questo momento, in quanto consentirà alla base di giocatori di Rematch di esplodere piuttosto che essere isolata sulla piattaforma scelta.

Rematch è ora disponibile su PC, Xbox Series X/S e PS5.