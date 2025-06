Rematch ha venduto un milione di copie

HQ

Rematch sembra essere la risposta al calcio virtuale che così tanti giocatori hanno cercato. Diciamo questo perché nel giro di un giorno dal lancio, il titolo arcade è riuscito a superare il milione di giocatori, una cifra che non rifletteva le vendite a causa della sua inclusione su servizi come Game Pass. Chiaramente i numeri di vendita non erano troppo lontani, dato che ora è stato confermato che anche Rematch è un milione di venditori.

Sloclap lo conferma in un comunicato stampa che rivela anche che il numero totale di giocatori è ora oltre i 2,5 milioni e che le seguenti statistiche sono in realtà esempi accurati delle tendenze dei giocatori.



11,78 milioni di partite giocate



58,58 milioni di gol



33,54 milioni di assist



69,12 milioni di parate del portiere



Hai già giocato o ottenuto una copia di Rematch ?