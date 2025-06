Rematch Il crossplay è una "priorità assoluta" per lo sviluppatore Sloclap

HQ

Mentre il lancio ufficiale di Rematch è previsto per la fine di questa settimana, il 19 giugno, se hai acquistato le edizioni Elite o Pro del gioco, puoi accedere ora e passare alcune ore a passare, tirare e difendere, quindi hai un po' di pratica prima del lancio vero e proprio.

Tuttavia, se tu e un amico non avete il gioco sulla stessa piattaforma, non sarete in grado di fare squadra con loro al momento del lancio. Ma, come spiegato in un post su X/Twitter, lo sviluppatore Sloclap sta pianificando l'inclusione della funzione dopo il lancio.

È descritto come una delle "massime priorità" per Rematch in futuro, il che significa che non dovremmo aspettare troppo a lungo prima di poter giocare tutti insieme. Cose come il crossplay possono aiutare a mantenere in salute una base di giocatori nelle settimane successive al lancio di un titolo live-service/multiplayer, quindi dovremo vedere quanto tempo aspetteremo prima di poter giocare con i nostri amici, indipendentemente dalla piattaforma.

Rematch verrà lanciato il 19 giugno per Xbox Series X/S, PS5 e PC.