Rematch Lo sviluppatore delinea i ban per i giocatori che violano il codice di condotta

Il nuovo titolo calcistico Rematch dello sviluppatore Sifu Sloclap si sta rivelando molto popolare online. Sono state vendute oltre un milione di copie, oltre un milione di giocatori sono stati portati durante le prime 24 ore del gioco. Tuttavia, con così tante persone che giocano, possono sorgere alcuni problemi.

I cheater, i griefer e gli altri giocatori che adottano comportamenti tossici sono diventati un po' un problema, ma Sloclap ha delineato come affronterà queste mele marce in futuro. Se segnali un giocatore e viene scoperto in difficoltà segnando autogol o interrompendo una partita, dovrà affrontare una squalifica di tre giorni. I giocatori che molestano altri giocatori possono essere bannati per sette giorni, mentre i cheater saranno esclusi automaticamente a tempo indeterminato.

I trasgressori recidivi possono anche aspettarsi divieti più severi su tutta la linea, poiché Sloclap vuole che la comunità rimanga competitiva, ma rispettosa. È una situazione difficile da percorrere, ma la popolarità di Rematch dimostra che se Sloclap rimane coerente con i suoi aggiornamenti e la cura per il gioco, c'è la possibilità che rimanga popolare per un po' di tempo a venire.