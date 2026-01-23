Remedy interviene per difendere Epic Games dopo che lo sviluppatore di Larian afferma che l'editore ha causato un calo alle vendite Alan Wake 2

HQ

Recentemente, c'è stata una piccola tempesta concentrata online dopo che Cromwelp, alias Michael Douse, direttore editoriale di Larian, ha criticato Epic Games per il suo approccio nella pubblicazione di Alan Wake 2. Douse citò un post del capo di Epic, Tim Sweeney, che affermava che sia i giocatori che gli sviluppatori vincono avendo Steam e l'Epic Games Store come opzioni per acquistare videogiochi.

"Capisco che Epic abbia finanziato interamente Alan Wake 2, ma questo discorso altruista pro-sviluppatore non va bene quando Remedy sembrava andare in crisi finanziaria perché non riusciva a sfruttare Steam per le vendite di AW2," Douse ha scritto, sostenendo che potenzialmente centinaia di milioni di ricavi sono stati persi perché Alan Wake 2 ha perso la piattaforma più grande del gaming su PC.

Remedy intervenne con una risposta, venendo in aiuto di Epic. "Ciao. Non ci sarebbe Alan Wake 2 senza Epic Publishing. Il contratto editoriale con Epic è stato molto equo con Remedy. Sebbene questi accordi complessi possano spesso richiedere anche un anno per essere conclusi e non sempre giusti per lo sviluppatore, questo lo è stato," si legge nella risposta. "E ci sono voluti solo mesi per essere fatta. Epic Games è stata, ed è, un partner eccellente per noi. Vapore o no."

Alan Wake 2 ci è voluto tempo per decollare le vendite, ma alla fine ha attirato un pubblico considerevole. Se avrebbe potuto vendere più copie e venderle più velocemente su Steam è solo una speculazione, ma sembra che Remedy sia molto soddisfatto di come sono andate le cose.