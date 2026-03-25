Replaced durerà circa 8 ore e girerà in 4K e 60 fotogrammi al secondo su Xbox Series X

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Abbiamo aspettato un tempo irragionevolmente lungo per il prossimo Replaced, che sembrava aver avuto un processo di sviluppo turbolento e prolungato con diversi ritardi. Ora l'uscita è finalmente dietro l'angolo (speriamo...) e arriverà su PC, Xbox One e Xbox Series S/X il 14 aprile, ed è inclusa anche con Game Pass.

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Un segno che i ritardi sono davvero finiti è che gli sviluppatori hanno iniziato a condividere informazioni più dettagliate sul gioco, come le prestazioni tecniche e la durata dell'avventura. In un'intervista con GamingBolt, la regista Yura Zhdanovich afferma:

"Non stiamo imponendo contenuti secondari ai giocatori, quindi dipende molto dal vostro stile di gioco. Direi che la media potrebbe essere intorno alle 8 ore, e 11-12 se cerchi davvero cose opzionali."

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, gli sviluppatori dicono che perfezioneranno il gioco, ma l'obiettivo è offrire 4K e 60 fotogrammi al secondo su Xbox Series X, e un rispettabile 1440p e 60 fotogrammi al secondo su Xbox Series S. Commentano anche il fatto che Replaced non arriverà su PlayStation 5, affermando:

"Quando abbiamo iniziato a sviluppare Replaced e a parlare con i vari partner della piattaforma, abbiamo deciso di lanciarlo come titolo Xbox e Game Pass perché sentivamo fosse la scelta giusta per noi. Non possiamo confermare ulteriori piattaforme al momento."

Quest'ultima affermazione suggerisce comunque che non escludano la possibilità di altre versioni in futuro, quindi probabilmente è una questione di aspettare e vedere.