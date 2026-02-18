Replaced è stato posticipato ad aprile

HQ

Se stavi contando i giorni che mancano l'arrivo di Replaced di Sad Cat Studios su PC e Xbox Series X/S, abbiamo una piccola brutta notizia da condividere. Il titolo previsto è stato ritardato e non arriverà più come previsto il 12 marzo.

Il ritardo sposterà l'arrivo di Replaced di un mese e vedrà il gioco in arrivo il 14 aprile. Questo semplicemente perché lo sviluppatore vuole tempo extra per perfezionare e perfezionare il gioco per assicurarsi che sia all'altezza delle aspettative dei fan.

Una dichiarazione sull'argomento esprime: "Come piccolo team che lavora al nostro primissimo titolo, abbiamo messo tutto ciò che avevamo in questo progetto. Anche se tecnicamente il gioco è finito, arrivare a questo ultimo tratto ci ha dimostrato che ci servono solo poche settimane in più per assicurarci che l'esperienza sia esattamente ciò che meriti. Vogliamo che la versione di Replaced che giocherai il primo giorno sia rifinita, stabile e fedele alla visione che abbiamo condiviso con te."

Quando arriverà tra due mesi, Replaced verrà lanciato come aggiunta del primo giorno alla libreria Game Pass.