Report: DC va in un mockumentary completo con Jimmy Olsen a caccia di Gorilla Grodd

Superman aveva appena debuttato quando divenne chiaro che quattro personaggi erano riusciti a rubare un po' di più, e nessuno di loro era Superman, Lex Luthor o Lois Lane. Invece, erano il cane Krypto, Mister Terrific, Guy Gardner e Jimmy Olsen.

Quest'ultimo è il collega giornalista di Clark Kent, interpretato nel film da Skyler Gisondo. Solo poche settimaneSuperman dopo la premiere, hanno iniziato a circolare voci secondo cui una serie spin-off con Jimmy Olsen era in lavorazione, e ora Variety afferma di avere maggiori informazioni.

Il format sarà pare quello di un documentario chiamato DC Crime, in cui Olsen riferirà sul villain Gorilla Grodd (meglio conosciuto come nemico di Flash). Tony Yacenda e Dan Perrault sarebbero stati confermati come scrittori, produttori esecutivi e showrunner. Hanno una vasta esperienza con i mockumentary, avendo precedentemente creato l'acclamata serie American Vandal su Netflix e Players su Paramount+.

Non sappiamo ancora quando questa serie mockumentary sarà presentata in anteprima. Il prossimo film Superman, Man of Tomorrow, arriverà nelle sale a luglio 2027. È possibile che la serie spin-off di Olsen aiuti a creare clamore per la prossima scappatella di Superman o serva come una sorta di estensione in seguito, come ha fatto Peacemaker: Stagione 2.

