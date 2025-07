Report: Forza Horizon 5 è il titolo PlayStation 5 più venduto dell'anno

HQ

Il fatto che i giochi Xbox vendano molto, molto bene su PlayStation 5 non è una novità e in precedenza abbiamo visto diversi titoli ottenere ottime prestazioni, non ultimo Sea of Thieves. Ma nessuno ha avuto lo stesso successo di Forza Horizon 5.

Secondo un rapporto di Alinea Analytics (grazie a Windows Central), questo titolo Xbox Series S/X di quattro anni fa ha venduto due milioni di copie in soli 25 giorni, che possono essere paragonati a solo un milione nello stesso periodo per il nuovissimo ed esclusivo PlayStation 5 Death Stranding 2: On the Beach.

E da allora, a quanto pare, ha continuato a vendere a un ritmo rapido, con le vendite di PlayStation 5 di Forza Horizon 5 che hanno già superato i tre milioni di copie vendute, il che significa che ha anche superato il gioco dell'anno dal 2024, ovvero l'esclusiva PlayStation 5 Astro Bot.

Nel complesso, il successo del gioco di corse di Playground Games per la console di Sony significa che ora è il gioco più venduto per il formato per tutto il 2025, superando anche Monster Hunter: Wilds (che ha venduto 2,9 milioni di copie).

In altre parole, al momento non c'è alcuna indicazione che Microsoft ridurrà i suoi investimenti nelle console di Sony; al contrario.