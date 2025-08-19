Gamereactor

Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem: dai un'occhiata al nuovo gameplay della Gamescom

Un flashback che racconta la storia traumatica di Grace Ashcroft il Resident Evil Requiem...

Resident Evil Requiem, il nono capitolo del best-seller di Capcom, verrà lanciato a breve, il 27 febbraio 2026, e durante la Gamescom Opening Night Live è stato rivelato un nuovo sguardo al gioco. Non aspettatevi molta azione o trame della storia, poiché questa demo (è fondamentalmente un filmato) è incentrata su Grace Ashcroft e sua madre... che non finisce troppo bene.

Da quello che abbiamo ora, questo sarà un flashback, poiché il vero gioco è ambientato otto anni dopo, quando Ashcroft, ora un agente dell'FBI, viene inviato a indagare su una misteriosa morte in un hotel... dove è accaduto quell'evento traumatico visto in questo filmato. Tutto si svolge 30 anni dopo la distruzione di Raccoon City.

I partecipanti alla Gamescom saranno lieti di partecipare alla prima demo del gioco, che si svolge in prima e terza persona. Il gioco è ancora confermato per PS5, Xbox Series X e PC (nessuna novità su Switch 2, almeno per ora) e i fan saranno super entusiasti di vedere di più sull'ultimo banger di Capcom. Dai un'occhiata al nuovo gameplay Resident Evil Requiem qui sotto.

