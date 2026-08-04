Resident Evil Veronica supera i 2 milioni di wishlist

Resident Evil Veronica è stato annunciato durante il Summer Game Fest all'inizio di quest'anno ed è attualmente previsto per il rilascio su Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 e PC nel 2027.

Capcom ha ora rivelato su X che il gioco è stato inserito nella lista dei desideri più di due milioni di volte su tutte le piattaforme. Sembra certamente che i giocatori stiano aspettando con impazienza l'ultimo remake di Capcom.

Resident Evil Veronica è un remake di Resident Evil: Code: Veronica, originariamente lanciato per Sega Dreamcast nel 2000. All'epoca, rappresentò un cambiamento tecnico significativo per la serie.

Non c'è ancora una data di uscita esatta per Resident Evil Veronica, con Capcom che conferma solo che il gioco è attualmente previsto per il 2027.