Rezvani svela il SUV che condivide il nome con Batman

Se Batman vivesse in montagna o in una zona rurale e avesse a che fare con le cattive condizioni stradali tanto quanto il Joker e gli altri cattivi, cosa guiderebbe? Forse un'auto che condivide lo stesso omonimo.

La casa automobilistica Rezvani ha rivelato un nuovo modello noto come Dark Knight e che è un SUV che offre livelli di prestazioni da supercar. È alimentato da un V8 biturbo da 800 cavalli in grado di passare da 0 a 60 mph in soli 3,0 secondi, oltre a vantare la trazione integrale e persino un pacchetto antiproiettile opzionale, perfetto per il Caped Crusader e i suoi sforzi.

Ha anche un interno su misura progettato per ospitare quattro o cinque passeggeri che può essere personalizzato in una varietà di opzioni di colore, e c'è anche una serie di altre opzioni "militari" che possono essere aggiunte. Questi includono; una cortina fumogena, protezione antideflagrante sul lato inferiore, pneumatici runflat, visione notturna termica, protezione da impulsi elettromagnetici, rilevamento di ordigni esplosivi, maniglie delle porte elettrificate, maschere antigas, luci accecanti e un distributore di spray al peperoncino.

Verranno compilate solo 100 versioni di Rezvani Dark Knight.

