Ricast della stella di The Last of Us per la terza stagione

The Last of Us Stagione 2 può aver ucciso molti personaggi, ma è probabile che vedremo il ritorno di più di un paio grazie al fatto che la terza stagione tornerà indietro nel tempo per mostrare le cose dal punto di vista di Abby (Kaitlyn Dever).

Un membro della banda di Abby che sarà un po' diverso nella terza stagione sarà Manny. In precedenza interpretato da Danny Ramirez, Deadline ha appreso che l'attore non riprenderà il suo ruolo nel dramma di successo di HBO. Ramirez non tornerà a The Last of Us a causa di conflitti di programmazione. Non si sa ancora chi prenderà il suo ruolo.

Proprio come per The Last of Us: Part II, la terza stagione della serie HBO ci darà accesso sia al punto di vista di Abby che a quello di Ellie, facendoci empatizzare ulteriormente con l'apparente antagonista della stagione precedente e mostrare perché ha fatto ciò che ha fatto all'inizio della seconda stagione. Non sappiamo ancora quando HBO rilascerà la terza stagione, ma considerando che la serie ha pubblicato una nuova stagione ogni due anni, immaginiamo che arriverà nel 2027.