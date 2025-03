Richard Chamberlain è morto

HQ

Richard Chamberlain, noto anche come il re delle miniserie, è morto all'età di 90 anni. Lo ha confermato oggi il suo compagno di lunga data Martin Rabbett, che ha espresso il suo dolore e ha descritto Chamberlain come un'anima meravigliosa e amorevole. La sua scomparsa è stata il risultato di complicazioni a seguito di un ictus e in una dichiarazione Rabbett ha dichiarato:

"Il nostro amato Richard è con gli angeli ora. Egli è libero e si eleva verso coloro che sono stati preceduti da noi. Quanto siamo stati benedetti ad aver conosciuto un'anima così straordinaria e amorevole. L'amore non muore mai. E il nostro amore è sotto le sue ali e lo solleva verso la sua prossima grande avventura".

Chamberlain è diventato un nome familiare negli anni '60 grazie al ruolo del dottor James Kildare nell'omonima serie TV, e negli anni '80 ha consolidato il suo posto come una delle più grandi star della televisione con produzioni come The Thorn Birds e, in particolare, Shogun, che è diventato un enorme successo.

È apparso anche in diversi lungometraggi e, per quelli di noi che sono cresciuti negli anni '80, è forse meglio ricordato come Allan Quatermain in (tra gli altri) King Solomon's Mines.

Riposa in pace.