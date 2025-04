Rick and Morty La stagione 8 presenta in anteprima il nuovo trailer

Il trailer dellaRick and Morty stagione 8 è arrivato, dandoci un nuovo sguardo alle ultime avventure dell'adolescente goffo e del suo nonno genio scientifico. A quanto pare, abbiamo un sacco di altri imbrogli spaziali in corso.

Il trailer mostra molti eventi casuali, in linea con i temi stabiliti dalleRick and Morty stagioni precedenti. Aspettati anche un sacco di violenza, tecnologia strana e qualche dramma familiare.

Dopo l'uscita del co-creatore Justin Roiland qualche tempo fa, alcuni fan si sono allontanati da Rick and Morty, mentre altri credono che lo show sia ancora buono come prima, ed è diventato difficile notare la partenza di Roiland. Dovremo vedere se riuscirà a mantenere la sua striscia positiva di otto stagioni il 26 maggio,Rick and Morty quando la stagione 8 sarà presentata in anteprima.