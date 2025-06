Ridley Scott ha chiuso con il franchise di Alien

Ridley Scott è spesso visto come sinonimo dei film di Alien. Nonostante non sia stato coinvolto in una buona parte di essi, perché ha diretto il primo film e ha riportato in vita l'IP con Prometheus e Alien: Covenant, i fan spesso lo associano a tutto ciò che riguarda Alien.

Tuttavia, in un'intervista con ScreenRant, sembra che Scott si stia allontanando definitivamente dal franchise. "Penso di aver sentito che era attutito dopo le 4. Penso che il mio fosse dannatamente buono, e penso che quello di Jim fosse buono, e devo dire che il resto non era molto buono. E ho pensato: ', questa è la fine di un franchise che dovrebbe essere importante quanto il sanguinoso Star Trek o Star Wars', il che penso sia fenomenale", ha detto, spiegando perché ha avuto l'impulso di tornare indietro.

"Un certo numero di anni dopo, ho detto: 'Sto per resuscitare questo', [e ho scritto] Prometeo da zero, un foglio di carta bianco. Damon Lindelof ed io ci siamo seduti e poi abbiamo lavorato su Prometheus. Era molto presente e molto gradito. Il pubblico voleva davvero di più. Ho detto: 'Deve volare'. Nessuno veniva a prenderlo, [e] sono andato ancora una volta [e ho fatto] Alien Covenant, e ha funzionato anche. Dove sta andando ora, penso di aver fatto abbastanza, e spero solo che vada oltre".

Alien: Romulus - il film più recente del franchise - è riuscito a impressionare pubblico e critica, quindi forse le speranze di Scott non verranno deluse. Almeno, nell'immediato futuro sembra che Alien sia di nuovo una prospettiva calda, con Alien: Earth in uscita per darci più spaventi Xenomorfi.