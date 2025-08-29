Sport
Risultati completi del sorteggio della Conference League: confermati i rivali per tutte le 36 squadre
La fase di campionato inizia il 2 ottobre.
I rivali per 36 squadre della UEFA Conference League sono stati annunciati venerdì, durante il sorteggio condiviso con l'Europa League. La competizione inizierà tra un mese (2 ottobre 2025), con ogni squadra che giocherà sei partite della fase di campionato, lo stesso formato che ha debuttato l'anno scorso, che garantisce una maggiore varietà ed equità negli incontri.
Questi sono i risultati, con il calendario che verrà pubblicato al più tardi domenica 31 agosto.
Tutti i risultati del sorteggio della Conference League:
Aberdeen
Sede principale: Shakhtar (UKR), Strasburgo (FRA), Noah (ARM)
Trasferte: Sparta Praga (CZE), AEK Atene (GRE), AEK Larnaca (CYP)
AEK Atene
Residenza: Shamrock Rovers (IRL), Aberdeen (SCO), U. Craiova (ROU)
Trasferte: Fiorentina (ITA),Celje (SVN), Samsunspor (TUR)
AEK Larnaca
Sede abitativa: AZ Alkmaar (NED), Aberdeen (SCO), Shkëndija (MKD)
Trasferte: Crystal Palace (ENG), Rijeka (CRO), Häcken (SWE)
AZ Alkmaar
Residenza: S. Bratislava (SVK), Jagiellonia (POL), Shelbourne (IRL)
Trasferte: Crystal Palace (ENG), Drita (KOS), AEK Larnaca (CYP)
Breiðablik
Sede di: Shamrock Rovers (IRL), KuPS Kuopio (FIN), Samsunspor (TUR)
Trasferta: Shakhtar (UKR), Strasburgo (FRA), Losanna-Sport (SUI)
Celje
Sede abitativa: Legia Warszawa (POL), AEK Atene (GRE), Shelbourne (IRL)
Trasferta: Shamrock Rovers (IRL), Rijeka (CRO), Sigma Olomouc (CZE)
Palazzo di Cristallo
Sede principale: AZ Alkmaar (NED), KuPS Kuopio (FIN), AEK Larnaca (CYP)
Trasferta: Dynamo Kyiv (UKR), Strasburgo (FRA), Shelbourne (IRL)
Drita
Sede abitativa: AZ Alkmaar (NED), Omonoia (CYP), Shkëndija (MKD)
Trasferta: Rayo Vallecano (ESP), KuPS Kuopio (FIN), Shelbourne (IRL)
Dinamo Kiev
Casa: Crystal Palace (ENG), Zrinjski (BIH), Noah (ARM)
Trasferte: Fiorentina (ITA), Omonoia (CYP), Samsunspor (TUR)
Fiorentina
Sede di: Dynamo Kyiv (UKR), AEK Atene (GRE), Sigma Olomouc (CZE)
Trasferte: SK Rapid (AUT), Mainz (GER), Lausanne-Sport (SUI)
Häcken
Residenza: Rayo Vallecano (ESP), Strasburgo (FRA), AEK Larnaca (CYP)
Trasferta: S. Bratislava (SVK), Zrinjski (BIH), Shelbourne (IRL)
Spartani di Hamrun
Sede di: Shakhtar (UKR), L. Red Imps (GIB), Lausanne-Sport (SUI)
Trasferta: Shamrock Rovers (IRL), Jagiellonia (POL), Samsunspor (TUR)
Jagiellonia
Sede di: Rayo Vallecano (ESP), KuPS Kuopio (FIN), Hamrun Spartans (MLT)
Trasferta: AZ Alkmaar (NED), Strasburgo (FRA), Shkëndija (MKD)
KuPS Kuopio
Sede principale: S. Bratislava (SVK), Drita (KOS), Lausanne-Sport (SUI)
Trasferte: Crystal Palace (ENG), Jagiellonia (POL), Breiðablik (ISL)
L. Folletti rossi
Sede principale: Lech Poznań (POL), Rijeka (CRO), Sigma Olomouc (CZE)
Trasferta: Legia Varsavia (POL), Zrinjski (BIH), Hamrun Spartans (MLT)
Losanna-Sport
Sede di: Fiorentina (ITA), Omonoia (CYP), Breiðablik (ISL)
Trasferta: Lech Poznań (POL), KuPS Kuopio (FIN), Hamrun Spartans (MLT)
Lech Poznań
Sede principale: SK Rapid (AUT), Mainz (GER), Lausanne-Sport (SUI)
Trasferta: Rayo Vallecano (ESP), L. Red Imps (GIB), Sigma Olomouc (CZE)
Legia Varsavia
Casa: Sparta Praha (CZE), L. Red Imps (GIB), Samsunspor (TUR)
Trasferta: Shakhtar (UKR), Celje (SVN), Noah (ARM)
Magonza
Casa: Fiorentina (ITA), Zrinjski (BIH), Samsunspor (TUR)
Trasferte: Lech Poznań (POL), Omonoia (CYP), U. Craiova (ROU)
Noè
Sede abitativa: Legia Warszawa (POL), Rijeka (CRO), Sigma Olomouc (CZE)
Trasferta: Dynamo Kyiv (UKR), Aberdeen (SCO), U. Craiova (ROU)
Omonoia
Sede in casa: Dynamo Kyiv (UKR), Mainz (GER), Raków (POL)
Trasferte: SK Rapid (AUT), Drita (KOS), Lausanne-Sport (SUI)
Raków
Sede principale: SK Rapid (AUT), Zrinjski (BIH), U. Craiova (ROU)
Trasferte: Sparta Praga (CZE), Omonoia (CYP), Sigma Olomouc (CZE)
Rayo Vallecano
Residenza: Lech Poznań (POL), Drita (KOS), Shkëndija (MKD)
Trasferte: S. Bratislava (SVK), Jagiellonia (POL), Häcken (SWE)
Rijeka
Sede di: Sparta Praha (CZE), Celje (SVN), AEK Larnaca (CYP)
Trasferta: Shakhtar (UKR), L. Red Imps (GIB), Noah (ARM)
S. Bratislava
Sede principale: Rayo Vallecano (ESP), Strasburgo (FRA), Häcken (SWE)
Trasferte: AZ Alkmaar (NED), KuPS Kuopio (FIN), Shkëndija (MKD)
Samsunspor
Casa: Dinamo Kiev (UKR), AEK Atene (GRE), Hamrun Spartans (MLT)
Trasferte: Legia Varsavia (POL), Magonza (GER), Breiðablik (ISL)
Shakhtar
Residenza: Legia Varsavia (POL), Fiume (CRO), Breiðablik (ISL)
Trasferta: Shamrock Rovers (IRL), Aberdeen (SCO), Hamrun Spartans (MLT)
Shamrock Rovers
Casa: Shakhtar (UKR), Celje (SVN), Hamrun Spartans (MLT)
Trasferte: Sparta Praga (CZE), AEK Atene (GRE), Breiðablik (ISL)
Alessio
Home: Crystal Palace (ENG), Drita (KOS), Häcken (SWE)
Trasferta: AZ Alkmaar (NED), Celje (SVN), Shkëndija (MKD)
Shkëndija
Residenza: S. Bratislava (SVK), Jagiellonia (POL), Shelbourne (IRL)
Trasferta: Rayo Vallecano (ESP), Drita (KOS), AEK Larnaca (CYP)
Sigma Olomouc
Sede principale: Lech Poznań (POL), Celje (SVN), Raków (POL)
Trasferte: Fiorentina (ITA), L. Red Imps (GIB), Noah (ARM)
SK Rapido
Sede di: Fiorentina (ITA), Omonoia (CYP), U. Craiova (ROU)
Trasferte: Lech Poznań (POL), Zrinjski (BIH), Raków (POL)
Sparta Praga
Casa: Shamrock Rovers (IRL), Aberdeen (SCO), Raków (POL)
Trasferte: Legia Varsavia (POL), Fiume (CRO), U. Craiova (ROU)
Strasburgo
Home: Crystal Palace (ENG), Jagiellonia (POL), Breiðablik (ISL)
Trasferta: S. Bratislava (SVK), Aberdeen (SCO), Häcken (SWE)
U. Craiova
Casa: Sparta Praga (CZE), Magonza (GER), Noah (ARM)
Trasferte: SK Rapid (AUT), AEK Atene (GRE), Raków (POL)
Zrinjski
Pagina iniziale: SK Rapid (AUT), L. Red Imps (GIB), Häcken (SWE)
Trasferta: Dynamo Kyiv (UKR), Mainz (GER), Raków (POL)