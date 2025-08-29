Risultati completi del sorteggio della Conference League: confermati i rivali per tutte le 36 squadre

HQ

I rivali per 36 squadre della UEFA Conference League sono stati annunciati venerdì, durante il sorteggio condiviso con l'Europa League. La competizione inizierà tra un mese (2 ottobre 2025), con ogni squadra che giocherà sei partite della fase di campionato, lo stesso formato che ha debuttato l'anno scorso, che garantisce una maggiore varietà ed equità negli incontri.

Questi sono i risultati, con il calendario che verrà pubblicato al più tardi domenica 31 agosto.

Tutti i risultati del sorteggio della Conference League:

Aberdeen

Sede principale: Shakhtar (UKR), Strasburgo (FRA), Noah (ARM)Trasferte: Sparta Praga (CZE), AEK Atene (GRE), AEK Larnaca (CYP)

AEK Atene

Residenza: Shamrock Rovers (IRL), Aberdeen (SCO), U. Craiova (ROU)Trasferte: Fiorentina (ITA),Celje (SVN), Samsunspor (TUR)

AEK Larnaca

Sede abitativa: AZ Alkmaar (NED), Aberdeen (SCO), Shkëndija (MKD)Trasferte: Crystal Palace (ENG), Rijeka (CRO), Häcken (SWE)

AZ Alkmaar

Residenza: S. Bratislava (SVK), Jagiellonia (POL), Shelbourne (IRL)Trasferte: Crystal Palace (ENG), Drita (KOS), AEK Larnaca (CYP)

Breiðablik

Sede di: Shamrock Rovers (IRL), KuPS Kuopio (FIN), Samsunspor (TUR)Trasferta: Shakhtar (UKR), Strasburgo (FRA), Losanna-Sport (SUI)

Celje

Sede abitativa: Legia Warszawa (POL), AEK Atene (GRE), Shelbourne (IRL)Trasferta: Shamrock Rovers (IRL), Rijeka (CRO), Sigma Olomouc (CZE)

Palazzo di Cristallo

Sede principale: AZ Alkmaar (NED), KuPS Kuopio (FIN), AEK Larnaca (CYP)Trasferta: Dynamo Kyiv (UKR), Strasburgo (FRA), Shelbourne (IRL)

Drita

Sede abitativa: AZ Alkmaar (NED), Omonoia (CYP), Shkëndija (MKD)Trasferta: Rayo Vallecano (ESP), KuPS Kuopio (FIN), Shelbourne (IRL)

Dinamo Kiev

Casa: Crystal Palace (ENG), Zrinjski (BIH), Noah (ARM)Trasferte: Fiorentina (ITA), Omonoia (CYP), Samsunspor (TUR)

Fiorentina

Sede di: Dynamo Kyiv (UKR), AEK Atene (GRE), Sigma Olomouc (CZE)Trasferte: SK Rapid (AUT), Mainz (GER), Lausanne-Sport (SUI)

Häcken

Residenza: Rayo Vallecano (ESP), Strasburgo (FRA), AEK Larnaca (CYP)Trasferta: S. Bratislava (SVK), Zrinjski (BIH), Shelbourne (IRL)

Spartani di Hamrun

Sede di: Shakhtar (UKR), L. Red Imps (GIB), Lausanne-Sport (SUI)Trasferta: Shamrock Rovers (IRL), Jagiellonia (POL), Samsunspor (TUR)

Jagiellonia

Sede di: Rayo Vallecano (ESP), KuPS Kuopio (FIN), Hamrun Spartans (MLT)Trasferta: AZ Alkmaar (NED), Strasburgo (FRA), Shkëndija (MKD)

KuPS Kuopio

Sede principale: S. Bratislava (SVK), Drita (KOS), Lausanne-Sport (SUI)Trasferte: Crystal Palace (ENG), Jagiellonia (POL), Breiðablik (ISL)

L. Folletti rossi

Sede principale: Lech Poznań (POL), Rijeka (CRO), Sigma Olomouc (CZE)Trasferta: Legia Varsavia (POL), Zrinjski (BIH), Hamrun Spartans (MLT)

Losanna-Sport

Sede di: Fiorentina (ITA), Omonoia (CYP), Breiðablik (ISL)Trasferta: Lech Poznań (POL), KuPS Kuopio (FIN), Hamrun Spartans (MLT)

Lech Poznań

Sede principale: SK Rapid (AUT), Mainz (GER), Lausanne-Sport (SUI)Trasferta: Rayo Vallecano (ESP), L. Red Imps (GIB), Sigma Olomouc (CZE)

Legia Varsavia

Casa: Sparta Praha (CZE), L. Red Imps (GIB), Samsunspor (TUR)Trasferta: Shakhtar (UKR), Celje (SVN), Noah (ARM)

Magonza

Casa: Fiorentina (ITA), Zrinjski (BIH), Samsunspor (TUR)Trasferte: Lech Poznań (POL), Omonoia (CYP), U. Craiova (ROU)

Noè

Sede abitativa: Legia Warszawa (POL), Rijeka (CRO), Sigma Olomouc (CZE)Trasferta: Dynamo Kyiv (UKR), Aberdeen (SCO), U. Craiova (ROU)

Omonoia

Sede in casa: Dynamo Kyiv (UKR), Mainz (GER), Raków (POL)Trasferte: SK Rapid (AUT), Drita (KOS), Lausanne-Sport (SUI)

Raków

Sede principale: SK Rapid (AUT), Zrinjski (BIH), U. Craiova (ROU)Trasferte: Sparta Praga (CZE), Omonoia (CYP), Sigma Olomouc (CZE)

Rayo Vallecano

Residenza: Lech Poznań (POL), Drita (KOS), Shkëndija (MKD)Trasferte: S. Bratislava (SVK), Jagiellonia (POL), Häcken (SWE)

Rijeka

Sede di: Sparta Praha (CZE), Celje (SVN), AEK Larnaca (CYP)Trasferta: Shakhtar (UKR), L. Red Imps (GIB), Noah (ARM)

S. Bratislava

Sede principale: Rayo Vallecano (ESP), Strasburgo (FRA), Häcken (SWE)Trasferte: AZ Alkmaar (NED), KuPS Kuopio (FIN), Shkëndija (MKD)

Samsunspor

Casa: Dinamo Kiev (UKR), AEK Atene (GRE), Hamrun Spartans (MLT)Trasferte: Legia Varsavia (POL), Magonza (GER), Breiðablik (ISL)

Shakhtar

Residenza: Legia Varsavia (POL), Fiume (CRO), Breiðablik (ISL)Trasferta: Shamrock Rovers (IRL), Aberdeen (SCO), Hamrun Spartans (MLT)

Shamrock Rovers

Casa: Shakhtar (UKR), Celje (SVN), Hamrun Spartans (MLT)Trasferte: Sparta Praga (CZE), AEK Atene (GRE), Breiðablik (ISL)

Alessio

Home: Crystal Palace (ENG), Drita (KOS), Häcken (SWE)Trasferta: AZ Alkmaar (NED), Celje (SVN), Shkëndija (MKD)

Shkëndija

Residenza: S. Bratislava (SVK), Jagiellonia (POL), Shelbourne (IRL)Trasferta: Rayo Vallecano (ESP), Drita (KOS), AEK Larnaca (CYP)

Sigma Olomouc

Sede principale: Lech Poznań (POL), Celje (SVN), Raków (POL)Trasferte: Fiorentina (ITA), L. Red Imps (GIB), Noah (ARM)

SK Rapido

Sede di: Fiorentina (ITA), Omonoia (CYP), U. Craiova (ROU)Trasferte: Lech Poznań (POL), Zrinjski (BIH), Raków (POL)

Sparta Praga

Casa: Shamrock Rovers (IRL), Aberdeen (SCO), Raków (POL)Trasferte: Legia Varsavia (POL), Fiume (CRO), U. Craiova (ROU)

Strasburgo

Home: Crystal Palace (ENG), Jagiellonia (POL), Breiðablik (ISL)Trasferta: S. Bratislava (SVK), Aberdeen (SCO), Häcken (SWE)

U. Craiova

Casa: Sparta Praga (CZE), Magonza (GER), Noah (ARM)Trasferte: SK Rapid (AUT), AEK Atene (GRE), Raków (POL)

Zrinjski

Pagina iniziale: SK Rapid (AUT), L. Red Imps (GIB), Häcken (SWE)Trasferta: Dynamo Kyiv (UKR), Mainz (GER), Raków (POL)