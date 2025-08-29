Gamereactor

Risultati completi del sorteggio della Conference League: confermati i rivali per tutte le 36 squadre

La fase di campionato inizia il 2 ottobre.

I rivali per 36 squadre della UEFA Conference League sono stati annunciati venerdì, durante il sorteggio condiviso con l'Europa League. La competizione inizierà tra un mese (2 ottobre 2025), con ogni squadra che giocherà sei partite della fase di campionato, lo stesso formato che ha debuttato l'anno scorso, che garantisce una maggiore varietà ed equità negli incontri.

Questi sono i risultati, con il calendario che verrà pubblicato al più tardi domenica 31 agosto.

Tutti i risultati del sorteggio della Conference League:

Aberdeen


Sede principale: Shakhtar (UKR), Strasburgo (FRA), Noah (ARM)
Trasferte: Sparta Praga (CZE), AEK Atene (GRE), AEK Larnaca (CYP)

AEK Atene


Residenza: Shamrock Rovers (IRL), Aberdeen (SCO), U. Craiova (ROU)
Trasferte: Fiorentina (ITA),Celje (SVN), Samsunspor (TUR)

AEK Larnaca


Sede abitativa: AZ Alkmaar (NED), Aberdeen (SCO), Shkëndija (MKD)
Trasferte: Crystal Palace (ENG), Rijeka (CRO), Häcken (SWE)

AZ Alkmaar


Residenza: S. Bratislava (SVK), Jagiellonia (POL), Shelbourne (IRL)
Trasferte: Crystal Palace (ENG), Drita (KOS), AEK Larnaca (CYP)

Breiðablik


Sede di: Shamrock Rovers (IRL), KuPS Kuopio (FIN), Samsunspor (TUR)
Trasferta: Shakhtar (UKR), Strasburgo (FRA), Losanna-Sport (SUI)

Celje


Sede abitativa: Legia Warszawa (POL), AEK Atene (GRE), Shelbourne (IRL)
Trasferta: Shamrock Rovers (IRL), Rijeka (CRO), Sigma Olomouc (CZE)

Palazzo di Cristallo


Sede principale: AZ Alkmaar (NED), KuPS Kuopio (FIN), AEK Larnaca (CYP)
Trasferta: Dynamo Kyiv (UKR), Strasburgo (FRA), Shelbourne (IRL)

Drita


Sede abitativa: AZ Alkmaar (NED), Omonoia (CYP), Shkëndija (MKD)
Trasferta: Rayo Vallecano (ESP), KuPS Kuopio (FIN), Shelbourne (IRL)

Dinamo Kiev


Casa: Crystal Palace (ENG), Zrinjski (BIH), Noah (ARM)
Trasferte: Fiorentina (ITA), Omonoia (CYP), Samsunspor (TUR)

Fiorentina


Sede di: Dynamo Kyiv (UKR), AEK Atene (GRE), Sigma Olomouc (CZE)
Trasferte: SK Rapid (AUT), Mainz (GER), Lausanne-Sport (SUI)

Häcken


Residenza: Rayo Vallecano (ESP), Strasburgo (FRA), AEK Larnaca (CYP)
Trasferta: S. Bratislava (SVK), Zrinjski (BIH), Shelbourne (IRL)

Spartani di Hamrun


Sede di: Shakhtar (UKR), L. Red Imps (GIB), Lausanne-Sport (SUI)
Trasferta: Shamrock Rovers (IRL), Jagiellonia (POL), Samsunspor (TUR)

Jagiellonia


Sede di: Rayo Vallecano (ESP), KuPS Kuopio (FIN), Hamrun Spartans (MLT)
Trasferta: AZ Alkmaar (NED), Strasburgo (FRA), Shkëndija (MKD)

KuPS Kuopio


Sede principale: S. Bratislava (SVK), Drita (KOS), Lausanne-Sport (SUI)
Trasferte: Crystal Palace (ENG), Jagiellonia (POL), Breiðablik (ISL)

L. Folletti rossi


Sede principale: Lech Poznań (POL), Rijeka (CRO), Sigma Olomouc (CZE)
Trasferta: Legia Varsavia (POL), Zrinjski (BIH), Hamrun Spartans (MLT)

Losanna-Sport


Sede di: Fiorentina (ITA), Omonoia (CYP), Breiðablik (ISL)
Trasferta: Lech Poznań (POL), KuPS Kuopio (FIN), Hamrun Spartans (MLT)

Lech Poznań


Sede principale: SK Rapid (AUT), Mainz (GER), Lausanne-Sport (SUI)
Trasferta: Rayo Vallecano (ESP), L. Red Imps (GIB), Sigma Olomouc (CZE)

Legia Varsavia


Casa: Sparta Praha (CZE), L. Red Imps (GIB), Samsunspor (TUR)
Trasferta: Shakhtar (UKR), Celje (SVN), Noah (ARM)

Magonza


Casa: Fiorentina (ITA), Zrinjski (BIH), Samsunspor (TUR)
Trasferte: Lech Poznań (POL), Omonoia (CYP), U. Craiova (ROU)

Noè


Sede abitativa: Legia Warszawa (POL), Rijeka (CRO), Sigma Olomouc (CZE)
Trasferta: Dynamo Kyiv (UKR), Aberdeen (SCO), U. Craiova (ROU)

Omonoia


Sede in casa: Dynamo Kyiv (UKR), Mainz (GER), Raków (POL)
Trasferte: SK Rapid (AUT), Drita (KOS), Lausanne-Sport (SUI)

Raków


Sede principale: SK Rapid (AUT), Zrinjski (BIH), U. Craiova (ROU)
Trasferte: Sparta Praga (CZE), Omonoia (CYP), Sigma Olomouc (CZE)

Rayo Vallecano


Residenza: Lech Poznań (POL), Drita (KOS), Shkëndija (MKD)
Trasferte: S. Bratislava (SVK), Jagiellonia (POL), Häcken (SWE)

Rijeka


Sede di: Sparta Praha (CZE), Celje (SVN), AEK Larnaca (CYP)
Trasferta: Shakhtar (UKR), L. Red Imps (GIB), Noah (ARM)

S. Bratislava


Sede principale: Rayo Vallecano (ESP), Strasburgo (FRA), Häcken (SWE)
Trasferte: AZ Alkmaar (NED), KuPS Kuopio (FIN), Shkëndija (MKD)

Samsunspor


Casa: Dinamo Kiev (UKR), AEK Atene (GRE), Hamrun Spartans (MLT)
Trasferte: Legia Varsavia (POL), Magonza (GER), Breiðablik (ISL)

Shakhtar


Residenza: Legia Varsavia (POL), Fiume (CRO), Breiðablik (ISL)
Trasferta: Shamrock Rovers (IRL), Aberdeen (SCO), Hamrun Spartans (MLT)

Shamrock Rovers


Casa: Shakhtar (UKR), Celje (SVN), Hamrun Spartans (MLT)
Trasferte: Sparta Praga (CZE), AEK Atene (GRE), Breiðablik (ISL)

Alessio


Home: Crystal Palace (ENG), Drita (KOS), Häcken (SWE)
Trasferta: AZ Alkmaar (NED), Celje (SVN), Shkëndija (MKD)

Shkëndija


Residenza: S. Bratislava (SVK), Jagiellonia (POL), Shelbourne (IRL)
Trasferta: Rayo Vallecano (ESP), Drita (KOS), AEK Larnaca (CYP)

Sigma Olomouc


Sede principale: Lech Poznań (POL), Celje (SVN), Raków (POL)
Trasferte: Fiorentina (ITA), L. Red Imps (GIB), Noah (ARM)

SK Rapido


Sede di: Fiorentina (ITA), Omonoia (CYP), U. Craiova (ROU)
Trasferte: Lech Poznań (POL), Zrinjski (BIH), Raków (POL)

Sparta Praga


Casa: Shamrock Rovers (IRL), Aberdeen (SCO), Raków (POL)
Trasferte: Legia Varsavia (POL), Fiume (CRO), U. Craiova (ROU)

Strasburgo


Home: Crystal Palace (ENG), Jagiellonia (POL), Breiðablik (ISL)
Trasferta: S. Bratislava (SVK), Aberdeen (SCO), Häcken (SWE)

U. Craiova


Casa: Sparta Praga (CZE), Magonza (GER), Noah (ARM)
Trasferte: SK Rapid (AUT), AEK Atene (GRE), Raków (POL)

Zrinjski


Pagina iniziale: SK Rapid (AUT), L. Red Imps (GIB), Häcken (SWE)
Trasferta: Dynamo Kyiv (UKR), Mainz (GER), Raków (POL)

