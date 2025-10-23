Risultati Conference League del 23 ottobre, turno 2 su 6
Risultati di tutte le partite di giovedì 23 ottobre alla Conference League.
Si è concluso il secondo turno di UEFA Conference League, un terzo della fase di campionato, che prevede sei giornate, che si concluderà a dicembre. Il formato è lo stesso della Champions League e dell'Europa League: le prime otto squadre della fase di campionato passeranno agli ottavi di finale e le squadre tra i 9 e i 24 anni giocheranno un turno a eliminazione diretta.
Se il campionato si concludesse oggi, le otto migliori squadre sarebbero Fiorentina, Larnaca, Celje, Samsunspor, Losanna, Mainz (le uniche a vincere entrambe le partite), seguite da Rayo Vallecano e Rakow Częstochowa.
Questi i risultati di tutte le partite giocate giovedì 23 ottobre:
- AEK Atene 6 - 0 Aberdeen
- AZ Alkmaar 1 - 0 Slovan Bratislava
- Breidablik 0 - 0 KuPS
- Drita 1 - 1 Omonia
- Hacken 2 - 2 Rayo Vallecano
- Rijeka 0 - 0 Sparta Praha (annullata a causa del maltempo)
- Shaktar Donetsk 1 - 2 Legia
- Shkendija 1 - 0 Shelbourne
- SK Rapid 0 - 3 Fiorentina
- Strasburgo 1 - 1 Jagiellonia
- Crystal Palace 0 - 1 AEK Larnaca
- Hamrun 0 - 1 Losanna
- Lincoln Red Imps 2 - 1 Lech Poznan
- Mainz 1 - 0 Zrinjski
- Samsunspor 3 - 0 Dinamo Kiev
- Shamrock Rovers 0 - 2 Celje
- Sigma Olomouc 1 - 1 Rakow
- Univ. Craiova 1 - 1 Noè
La UEFA Conference League riprenderà il 6 novembre, poi il 27 novembre, l'11 dicembre e l'ultima giornata il 18 dicembre. Chi pensi vincerà la Conference League nel 2026?