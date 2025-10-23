Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

Risultati Conference League del 23 ottobre, turno 2 su 6

Risultati di tutte le partite di giovedì 23 ottobre alla Conference League.

HQ

Si è concluso il secondo turno di UEFA Conference League, un terzo della fase di campionato, che prevede sei giornate, che si concluderà a dicembre. Il formato è lo stesso della Champions League e dell'Europa League: le prime otto squadre della fase di campionato passeranno agli ottavi di finale e le squadre tra i 9 e i 24 anni giocheranno un turno a eliminazione diretta.

Se il campionato si concludesse oggi, le otto migliori squadre sarebbero Fiorentina, Larnaca, Celje, Samsunspor, Losanna, Mainz (le uniche a vincere entrambe le partite), seguite da Rayo Vallecano e Rakow Częstochowa.

Questi i risultati di tutte le partite giocate giovedì 23 ottobre:


  • AEK Atene 6 - 0 Aberdeen

  • AZ Alkmaar 1 - 0 Slovan Bratislava

  • Breidablik 0 - 0 KuPS

  • Drita 1 - 1 Omonia

  • Hacken 2 - 2 Rayo Vallecano

  • Rijeka 0 - 0 Sparta Praha (annullata a causa del maltempo)

  • Shaktar Donetsk 1 - 2 Legia

  • Shkendija 1 - 0 Shelbourne

  • SK Rapid 0 - 3 Fiorentina

  • Strasburgo 1 - 1 Jagiellonia

  • Crystal Palace 0 - 1 AEK Larnaca

  • Hamrun 0 - 1 Losanna

  • Lincoln Red Imps 2 - 1 Lech Poznan

  • Mainz 1 - 0 Zrinjski

  • Samsunspor 3 - 0 Dinamo Kiev

  • Shamrock Rovers 0 - 2 Celje

  • Sigma Olomouc 1 - 1 Rakow

  • Univ. Craiova 1 - 1 Noè

La UEFA Conference League riprenderà il 6 novembre, poi il 27 novembre, l'11 dicembre e l'ultima giornata il 18 dicembre. Chi pensi vincerà la Conference League nel 2026?

Risultati Conference League del 23 ottobre, turno 2 su 6

This post is tagged as:

SportcalcioConference League


Caricamento del prossimo contenuto