Risultati Conference League del 23 ottobre, turno 2 su 6

Si è concluso il secondo turno di UEFA Conference League, un terzo della fase di campionato, che prevede sei giornate, che si concluderà a dicembre. Il formato è lo stesso della Champions League e dell'Europa League: le prime otto squadre della fase di campionato passeranno agli ottavi di finale e le squadre tra i 9 e i 24 anni giocheranno un turno a eliminazione diretta.

Se il campionato si concludesse oggi, le otto migliori squadre sarebbero Fiorentina, Larnaca, Celje, Samsunspor, Losanna, Mainz (le uniche a vincere entrambe le partite), seguite da Rayo Vallecano e Rakow Częstochowa.

Questi i risultati di tutte le partite giocate giovedì 23 ottobre:



AEK Atene 6 - 0 Aberdeen



AZ Alkmaar 1 - 0 Slovan Bratislava



Breidablik 0 - 0 KuPS



Drita 1 - 1 Omonia



Hacken 2 - 2 Rayo Vallecano



Rijeka 0 - 0 Sparta Praha (annullata a causa del maltempo)



Shaktar Donetsk 1 - 2 Legia



Shkendija 1 - 0 Shelbourne



SK Rapid 0 - 3 Fiorentina



Strasburgo 1 - 1 Jagiellonia



Crystal Palace 0 - 1 AEK Larnaca



Hamrun 0 - 1 Losanna



Lincoln Red Imps 2 - 1 Lech Poznan



Mainz 1 - 0 Zrinjski



Samsunspor 3 - 0 Dinamo Kiev



Shamrock Rovers 0 - 2 Celje



Sigma Olomouc 1 - 1 Rakow



Univ. Craiova 1 - 1 Noè



La UEFA Conference League riprenderà il 6 novembre, poi il 27 novembre, l'11 dicembre e l'ultima giornata il 18 dicembre. Chi pensi vincerà la Conference League nel 2026?