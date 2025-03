Risultati dei quarti di finale di UEFA Nations League e quando si svolgeranno le gare di ritorno

HQ

Si è conclusa l'andata dei quarti di finale di UEFA Nations League e domenica c'è ancora tanta fermento... soprattutto per Francia e Portogallo, due ex campioni della competizione, caduti nelle partite in trasferta. Né la Francia di Kylian Mbappé né il Portogallo di Cristiano Ronaldo sono riusciti a superare i padroni di casa di Danimarca e Croazia.

Nel frattempo, l'Italia è caduta in casa contro la Germania, mentre l'Olanda è andata molto vicina a detronizzare i detentori del titolo e campioni d'Europa della Spagna... ma ha ottenuto un pareggio all'ultimo minuto dopo aver giocato con dieci giocatori negli ultimi dieci minuti. Questi i risultati dei quarti di finale di UEFA Nations League:



Italia 1 - 2 Germania (Tonali 9', Kleindienst 49', Goretzka 76')



Olanda 2 - 2 Spagna (Williams 9', Gakpo 28', Reijnders 46', Merino 93')



Croazia 2 - 0 Francia (Budimir 26', Perišić 46')



Danimarca 1 - 0 Portogallo (Højlund 78')



Ma si tratta di una partita a eliminazione diretta con andata e ritorno, e la gara di ritorno si svolgerà domenica 23 marzo alle 20:45 CET, 19:45 GMT ora del Regno Unito). Le vincitrici di Italia/Germania affronteranno Danimarca/Portogallo e le vincitrici di Olanda/Spagna affronteranno Croazia/Francia in semifinale a giugno 2025.